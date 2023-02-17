Depremde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi için çağrı: 'Acilen taşınmalı'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve hizmet vermeye devam eden Hatay Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Hatay Devlet Hastanesi’nin önünde açıklama yapan Bankoğlu, hastanenin bir an önce taşınması için çağrıda bulundu.

Bankoğlu, hasarlı binada sağlıkçıların çalışmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Buranın acilen taşınması gerekiyor. Hem buradaki hastaların güvenliği hem de burada çalışanların can güvenliği için bu hastanenin acilen taşınması gerekiyor. İlk günden beri canla başla hayat kurtaran sağlık çalışanlarının hayatı daha fazla tehlikeye atılmamalı. Bu hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir sahra hastanesine acilen taşınmalı." (ANKA)