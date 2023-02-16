AFAD, saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yaşamını yitirenlerin sayısı en son 14 Şubat'ta açıklanmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Depremde can kaybı 36 bin 187'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Merkezi
AFAD, saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yaşamını yitirenlerin sayısı en son 14 Şubat'ta açıklanmıştı.