Depremde can kaybı 36 bin 187'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi

AFAD, saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı en son 14 Şubat'ta açıklanmıştı.

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