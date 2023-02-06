Deprem sonrası 10 ilde toplam can kaybı 1651'e yükseldi

Hatay'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca "Hava şartlarından dolayı ekipler sahaya zorlu ulaşıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehir hastanesindeki hasar nedeniyle sahra hastanesi kurulması için çalışma yapıldığı söyledi. Akar "Mehmetçik vatandaşlarımıza yararlı olmak için büyük bir gayret sarf ediyor" ifadesini kullandı.

Akar "Olabildiğince yüksek sayıda vatandaşımızı toprak altından kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise elektrik şebekesi ve doğalgaz şebekesinde ciddi hasarların meydana geldiğini söyledi. Dönmez "Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılmaktadır. BOTAŞ'ın ana hatlarında 6-7 tane önemli hasar oluştu. Ekiplerimiz muhtelif bölgelerden buraya intikal etmekte. Ancak arıza noktalarına ulaşmakta bazı zoruluklar yaşanıyor" dedi.

Maraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da doğalgaz kesintilerinin yaşandığını söyleyen Dönmez, akaryakıtla ilgili aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonları önünde yığılmalar meydana geldiğini belirtti. "Sorun kısmen çözülmeye başladı" diyen Dönmez akaryakıt tankerlerinin istasyonlara ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.