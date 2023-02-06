Deprem çoğu Orta Doğu ülkesinde hissedildi

Türkiye Pazartesi günü erken saatlerde güçlü bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Maraş olan depremin şiddeti 7,4 olarak kaydedilirken, deprem Türkiye dışında da başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgede hissedildi.

Birçok Orta Doğu ülkesinde Maraş ve Antep merkezli deprem yoğun şekilde hissedilirken, artçı sarsıntılar Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Ürdün'ü de salladı.

Suriye'deki üniversitelerde, eğitime ara verildi.

Bölgedeki ülkelerde herhangi bir hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi henüz mevcut değil.