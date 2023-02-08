Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek Yüksek Hızlı Tren seferi konuldu.

Haber Merkezi

İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün ulaşımlarını sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı Tren işletilecek. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler Söğütlüçeşme’ den 01.00, 08.00 ve 14.00’ da hareket edecek. Gönüllüler Konya’ da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle bin 300’ ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat ettiği bildirildi. Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede Kırıkkale ve Ankara’ ya taşındı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen yurttaşların kullanımına açıldığı açıklandı.

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