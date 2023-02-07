Deprem bölgesindeki yolların haritası yayınlandı: Hangisi açık, hangisi kapalı

KGM, deprem bölgesindeki açık ve kapalı yollara ilişkin harita yayımladı.

Haber Merkezi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem bölgesindeki açık ve kapalı yol güzergahlarını gösteren harita paylaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, deprem bölgesinde bulunan ve kapalı olan yollar şöyle:

* Gaziantep Narlı Nurdağı yolu, 20’nci kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapalı. 

* Osmaniye Gaziantep yolu, 1’inci ve 5’inci kilometrelerinde çökme nedeniyle trafiğe kapalı. 

*Osmaniye Nurdağı yolu, çökmesi nedeniyle her iki yönde trafiğe kapalı.

  * Malatya Gölbaşı yolu 76 ile 78’inci kilometresi arası Erkenek Tüneli (beton kaplamasında döküntü), trafik diğer tüpten gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.

* Malatya Yazıhan yolu, 61 ile 62’nci kilometresi arası köprü derzi açılmaları nedeni ile trafiğe kapalı.

* Adıyaman Çelikhan yolu, 49’uncu kilometresinde bulunan Bulam 3 köprüsünün yıkılması nedeniyle trafiğe kapalı.

*Adıyaman Çelikhan Sürgü yolu, 3’üncü kilometresinde Recepbey köprüsünün yıkılması nedeniyle trafiğe kapalı.

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