Deprem bölgesindeki yolların haritası yayınlandı: Hangisi açık, hangisi kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem bölgesindeki açık ve kapalı yol güzergahlarını gösteren harita paylaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, deprem bölgesinde bulunan ve kapalı olan yollar şöyle:

* Gaziantep Narlı Nurdağı yolu, 20’nci kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapalı.

* Osmaniye Gaziantep yolu, 1’inci ve 5’inci kilometrelerinde çökme nedeniyle trafiğe kapalı.

*Osmaniye Nurdağı yolu, çökmesi nedeniyle her iki yönde trafiğe kapalı.

* Malatya Gölbaşı yolu 76 ile 78’inci kilometresi arası Erkenek Tüneli (beton kaplamasında döküntü), trafik diğer tüpten gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.

* Malatya Yazıhan yolu, 61 ile 62’nci kilometresi arası köprü derzi açılmaları nedeni ile trafiğe kapalı.

* Adıyaman Çelikhan yolu, 49’uncu kilometresinde bulunan Bulam 3 köprüsünün yıkılması nedeniyle trafiğe kapalı.

*Adıyaman Çelikhan Sürgü yolu, 3’üncü kilometresinde Recepbey köprüsünün yıkılması nedeniyle trafiğe kapalı.