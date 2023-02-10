Deprem bölgesinde sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri uzatıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), depremden etkilenen 10 ilde 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023'te vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük sürelerinin, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023'te yapılmak üzere 1 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

'10 Şubat 2023 itibarıyla 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alındı'

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun da ilk depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerine intikal ederek gerek merkez gerekse saha çalışmalarıyla adımlar hayata geçirdiği bildirilen açıklamada, söz konusu adımlar şöyle sıralandı:

"Tahsilat sorununun poliçe yenilemesine mani olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. AloDask125 çağrı merkezi açılarak 7 gün 24 saat olarak çalışmaya başlamıştır. IVR, SMS, web ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı alınması için altyapı tamamlanmıştır. 10 Şubat 2023 itibarıyla 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup TOBB-SEİK ile koordineli şekilde eksper görevlendirmelerine başlanmıştır. Deprem bölgelerinde sahaya çıkacak 600 eksperin yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin genel hasar durumu raporu hazırlamaları istenmiş olup sürecin hızlandırılması adına gerektiğinde ilave tedbirler uygulanacaktır. Deprem tırı ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başlamış olup diğer mobil ofisler ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir. Yıkık binalar için ivedi bir şekilde tazminat süreçleri başlatılmış ve 24 saat içinde ilk hasar tazminat ödemesi yapılmıştır."

Açıklamada, SEDDK'nin deprem gelişmelerini ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından izlediği, çalışmaları tüm paydaşlarla eşgüdümlü şekilde güncelledikleri kaydedildi.