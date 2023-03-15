Deprem bölgesinde çevre mühendislerinden teknik keşif: 'Sağlıklı suya erişim sağlanamıyor'

Türkiye Komünist Partisi'nin kurduğu Deprem Takip Merkezi, depremlerin ardından oluşan yıkım sonrası Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çevre ve halk sağlığı sorunlarını araştırmak ve raporlamak üzere bölgeye çevre mühendislerinden oluşan bir teknik keşif heyeti gönderdi.

Bölgeye varan heyet, Deprem Dayanışma Merkezleri’nin yönlendirmesiyle bölgeyi gezerek çadır kent ve konteyner kentlere ulaştı ve bu alanların yerleşime uygun olup olmadığını gözlemledi.

Bunun yanında, halkın su temininin yetersizliğine ve deprem sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıklarının depolanmasındaki sorunlara dair incelemelerde bulunan heyet, enkaz kaldırma işlemleri sırasında halk sağlığı ve iş güvenliğine dönük önlemlerin yeterli olup olmadığını ele aldı.

Bölgeye giden heyet arasında bulunan Deprem Takip Merkezi’nden Ömür Yaşayan, bölgeye dair tespitlerini dile getirdi.

'Sağlıklı suya erişim için gerekli şartlar yerine getirilmiyor'

Heyet, depremin üzerinden 1 ay geçmesine karşın bölgede en temel sorunun sağlıklı ve güvenli suya erişim olduğunu vurguladı.

Heyetin aktardığına göre, su ihtiyacının bir kısmı yardımlarla, bir kısmı belediyenin su tankerleriyle yaptığı dağıtımla, bir kısmı da kentlerde geleneksel olarak yapılan sondaj ile kuyudan çekilen suyla sağlandı. Kuyu sularının, şebeke sularının ve tanker sularının yemek yapmak, bulaşık yıkamak, duş almak, temizlik yapmak gibi farklı ihtiyaçlar için kullanıldığı tespit edildi.

Heyet, halkın güvenli ve sağlıklı suya erişememesinin en temel nedeninin, Resmi Gazetede 2007’de yayımlanan “Alt Yapılar için Afet Yönetmeliği”nde belirtilen şartlara uyulmaması olduğuna işaret etti. Yönetmelikte yer alan, içme suyu şebekeleri, atıksu kanalizasyon şebekeleri, su ve atıksu arıtma tesislerinin doğal afetlere dayanıklı olarak tasarımı, bakım ve onarımı için gerekli asgari şartların yerine getirilmediği vurgulandı. Bunun yanında, altyapı tesislerinin afet risk analizlerinin yapılmadığı ve altyapı tesislerine ait acil durum müdahale planlarının bulunmadığının görüldüğü belirtildi.

Heyet, Osmaniye, Hatay, Adıyaman’da bulunan haneler ve çadırkentlerin yakınındaki şebeke, kuyu ve tanker suyundan numuneler aldı.

Diğer yandan, Asi Nehri yakınlarına depremde oluşan inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü görüldü. Bunun üzerine Asi Nehri’nden numune alındı. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

'İnşaat yıkıntı atıkları çadırkent ve su kaynaklarının yakınına döküldü'

Deprem sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıklarının çadırkent - konteyner kentlerin, tarım alanlarının, su kaynaklarının yakınına döküldüğü görüldü.

Hatay, Antakya: Molozlar sulak alanın hemen yakınına dökülüyor

Hatay, Samandağ: Atıkların depolandığı yer, sulak alan olmasının yanı sıra tarım arazisine de yakın yerde bulunuyor

Osmaniye: Atıkların döküldüğü yer, su alanları ve çadırkente oldukça yakın

Adıyaman: Atıkların döküldüğü yer, Atatürk Barajı'na 1,5 kilometre uzaklıkta

Teknik keşif heyeti, bölgede yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerini paylaştı. Heyet adına açıklamayı çevre mühendisi Medet Güney yaptı.