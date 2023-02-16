Deprem bölgesinde çalışan sağlıkçı: Dayanışma yaşatır!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki TKP Gürsel Semtevi'nde, depremin ilk gününden bu yana, dönüşümlü olarak sağlık hizmeti sunuluyor.

Çalışmalara katılan gönüllü sağlıkçılardan biriyle depremin 2. haftasındaki durumu ve gözlemleri üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz?

16 yıldır hemşireyim ve İstanbul'da görev yapıyorum.

Çalışmalara katılmaya nasıl karar verdiniz?

Herkes gibi ben de, depremi duyduktan sonra ne yapabileceğimin telaşındaydım. Gönüllüsü olduğum TKP, deprem bölgesinde sağlık hizmet vereceğini belirterek, çalışmalara katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de gönüllü olarak çalışmalara dahil oldum.

'Halkın en büyük ihtiyacı hijyen malzemesi'

Buraya vardığınızda nasıl bir tabloyla karşılaştınız?

Bizim ekibimiz Hatay, İskenderun’a 14 Şubat'ta vardı. Hemen, TKP Gürsel Semt Evi’nde kurulan organizasyonun parçası olduk.

Şu an halkın en büyük ihtiyacı hijyen malzemesi. Şu ekstrem şartlarda hijyeni sağlamak zor oluyor. Bundan kaynaklı enfeksiyonlar ve ishal gibi durumlar yaşıyoruz. Dün akşam gördüğüm iki hasta çok yüksek ateşle geldi. Geceyi dışarda geçirmişler. Ateş başında olmalarına rağmen çok kötü ciğerlerini üşütmüşler. Uyuz vakaları olduğu söyleniyor ancak ben henüz karşılaşmadım. Ancak, bu yaşanmayacağı anlamına gelmez. Sadece saha çalışmaları ile bilgi toplanması ve anında müdahale edilmesi gerekir.

'Devletin yapması gerekenleri yaptığını gözlemlemedim'

Peki, gerekli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz? Devlet bunun için adım atıyor mu? Alanda buraya yönelik bir şey gözlemlediniz mi? Ya da çeşitli STK’ların, siyasi partilerin çalışmaları bu konuda yeterli olabilir mi?

Öncelikle, bu konu spekülasyonla ele alınabilecek bir başlık değil. Bilim bu yüzden var. Koruyucu önlemlerin alınması da bu yüzden önemli. Aksi durumda, zaten deprem nedeni ile endişe duyan insanların çok daha fazla kaygılanmasına, çok daha büyük sorunlar yaşanmasına kapı aralanır.

Gerekli önlemlere gelince....

Bizim Semt Evi'nde yaptıklarımız pek tabii, tek başına bunun önüne geçemez. Ancak, yürüttüğümüz çalışma, mahalle ölçekli bir müdahaleye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Oysa hem mahalle hem de merkezi ölçekte, devletin yapması gerekenleri yaptığını gözlemlemedim şimdiye kadar.

'İlk defa kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almaya başladılar'

İskenderun'da bir sahra hastanesi kurulmuş durumda ve mevcut devlet hastanesi de çalışmaya devam ediyor. Buna rağmen size gelen çok sayıda hasta var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Bu mahalledeki insanlar, deprem öncesinde de deprem koşullarında yaşıyorlarmış. Bir yere hiç mi bir şey uğramaz? Belki insanların semtevindeki çalışmaları bu kadar sahiplenmesinin sebebi de budur. Sanırım ilk defa kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almaya başladılar. Ya da en azından, ilk basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

En çok nasıl malzemelere, kaynaklara ihtiyaç var?

Sağlık açısından Hijyen malzemeleri çok önemli. En çok sabun, dezenfektan ve hijyenik ped. İshal ilaçları, antibiyotik ve ateş düşürücü ilaçlar önemli. Bu ihtiyaçlar tabi afet alanına gelecek gönüllüler için de geçerli. Akılda tutulmalı.

'TKP bu şartlarda yapabileceğinin en iyisini yapıyor'

Peki TKP Gürsel Semt Evi’nden bahsettiniz. Burada nasıl bir organizasyon ile karşılaştınız?

TKP’nin buradaki sistemi, organize çalışması, müdahale etme biçimi oldukça başarılı. Buradaki herkes de bu konuda hem fikir. Bu kadar organize bir şekilde müdahale edebilen başka örnek görmediklerini söylüyorlar.

TKP bu şartlarda yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Alanda başka organizasyonlar da var ama dikkatimi çeken bir şey halkın nedense TKP’yi daha çok sahiplenmesi. Burada semt evinin ilerisinde ufak ölçüde bir sahra hastanesi de mevcut. Yakın olmasına rağmen insanlar ilk semt evine gelmeyi tercih ediyorlar. Daha çok güveniyorlar.

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