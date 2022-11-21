Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan: İçiniz rahat olsun daha büyüğü olmaz

Muğla'nın Datça ilçesi ile Girit Adası arasında saat 02.25'de 69 kilometre odak derinliğinde meydana gelen 5,3’lük depremle ilgili bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre Muğla'nın çeşitli ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili olarak, bu depremin dalan Afrika dilimi üzerinde olduğunu ve bunun etkisinin az olacağını belirten Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bu depremin etkisi az. Yani beklenen olağan bir deprem. Daha büyürse şaşarım. Daha önce de söylediğimi tekrarlamam gerekirse beklenen yıkıcı depremlerin Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde olma olasılığı yüzde 52, Batı Anadolu'da olması yüzde 33, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde olma olasılığı ise yüzde 13'tür.

Yeryuvarında depremlerin artış, azalış dönemselliğine göre 2022-2023 yıllarının göreceli olarak küçük depremlerle atlatılması beklenmektedir.

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