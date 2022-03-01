Denizli’ye yoğun kar yağışı uyarısı

AFAD Denizli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “2 Mart saat 08.00'den 3 Mart gece saat 03.00'e kadar ilimizde beklenen kar yağışının metrekareye 21-50 kilogram, 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli 10-20 santimetre ve yoğun kar yağışı olarak 21 santimetre şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye çok fazla yağış almış, Isparta'ya uzun süre elektrik verilememişti, Konya'da yollarda çok sayıda araç uzun süre mahsur kalmıştı. (İHA)