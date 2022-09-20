Denizli'de midibüsle TIR çarpıştı: 2'si ağır 17 işçi yaralandı

Sabah 07.30 sıralarında Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde meydana gelen kazaya göre, A.K. idaresindeki TIR, kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı esnada Denizli'den OSB'ye işçi götüren E.B. idaresindeki servis midibüsüne yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Servis aracında bulunan 23 kişiden yaralanan 17’si ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer yaralıların ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)