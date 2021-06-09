Denizli'de iş cinayeti: İnşaat işçisi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Şemikler Mahallesi'nde inşası süren bir binada saat 17.00 sıralarında inşaat işçisi Mahmut Elkurdi iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 8'inci kattan düştü.

DHA'nın haberine göre, inşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 55 yaşındaki Elkurdi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Elkurdi'in cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.