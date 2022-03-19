Denizli'de çiftçilerden eylem: 'Hakkımızı istiyoruz!'

Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoförler, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı kent meydanında protesto etti.

Kent meydanını traktörlerle turlayan çiftçiler, araçlarının üzerinde “Çiftçi gülmezse köylü gülmez” yazılı dövizler astı.

Protestoya katılan bir çiftçi "Biz çiftçiler olarak bu zor şartlar altında üretime inatla devam ediyoruz. Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olmasından dolayı, gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz. Eğer ofis Rusya’dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa bizim her tarafımızı buğday, arpa oluyor, dışarıdan almak zorunda kalmayız artı üretilen fazla mahsulümüzü de dışarıya satar ülkeye döviz girdisi sağlayabiliriz. Fakat yapılan bu olaylara bakıyoruz, sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.”

Başka bir üretici ise çiftçinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek; “Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyor biz kıyak değil biz hakkımızı istiyoruz” dedi.

'Bu yaz buğdayda yoklukla karşı karşıya kalacağız'

Protestoya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, “Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler. Çiftçilerimiz ekemiyor, süt üreticilerimiz, hayvancılıkla uğraşanlar ineklerine yem bulamıyor, saman bulamıyor” dedi.