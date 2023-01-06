Denizli'de bir köpek, kulübesinde yakılarak katledildi

Denizli'de, üç yaşındaki 'Paşa' isimli av köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulübesiyle birlikte yakılarak katledildi.

DHA'nın haberine göre; Merkezefendi ilçesinde oturan Doğukan Kandemir, bu sabah köpeği Paşa'yı beslemek için yaptıkları kulübeye gitti. Kulübeden dumanların çıktığını gören Kandemir, köpeğinin ölü halde buldu. Kandemir’in ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alanda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Hayvan Polisi ekipleri de olay yerine gelip inceleme yaptı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabaha karşı apartman bahçesine girip, köpeğin üzerine ve kulübesine yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra kaçtıkları üzerinde durulduğu bildirildi. Kulübenin apartmanın arkasında ve balkonun altında olduğundan, alevleri kimsenin fark etmediği belirtildi.



Köpeğin cesedi, nekropsi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.