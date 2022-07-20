Denizli'de 9 ve 11 yaşlarında iki çocuk kaybolmuştu: Hakkı Bargan'ın cesedine ulaşıldı

Denizli'nin Çivril Ilçesi Kıralan Mahallesi'nde kaybolan 2 çocuk için emniyet güçleri ve yurttaşlar seferber olmuş, güvenlik kameraları takip edilmişti.
9 yaşındaki Rafet Ergen'e ait güvenlik kamerası görüntüsünde, Ergen'in kaybolduğu su kanalına doğru yürürken, yaklaşık 300 metre mesafede bulunan marketin önünden geçtiği anlar tespit edilmişti.
DHA'nın haberine göre, suyu durdurulan kanalda itfaiye ekipleri, Balık adamlarla arama çalışmaları başlatmıştı. Hakkı Bargan’ın cesedine ulaşıldığı öğrenildi.
Rafet Ergen’i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Hakkı Bargan