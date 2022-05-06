Denizler idamlarının 50. yıl dönümünde mezarları başında anıldı

68 kuşağının üç gençlik önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idamlarının 50. yıldönümünde Ankara'da mezarları başında bir anma gerçekleştirildi.

Anma Emek Partisi, Emek Gençliği, TKP, TKG, SOL Parti, HDP, CHP, Halkevleri, TİP, SYKP, Yeşil Sol Parti, DGB, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrimci 78'liler Federasyonu, Ankara 68'liler, Ankara 78'liler Girişimi, İHD, KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Dersimliler Derneği, Kızılırmak Dernekler Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği tarafından ortak düzenlendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, ortak açıklamayı okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Köklü, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, kendi kurtuluşlarını emekçi halkın kurtuluşuyla birleştirdiler. Halkların ve emekçilerin çıkarlarından başka çıkar gözetmediler. 6 Mayıs 1972’de faşist cunta eliyle katledildiler. İdamlarıyla mücadelenin önünün kesilmek, halka korku salınmak istendi. Ama mücadele sürdü, binlerce Deniz, Yusuf ve Hüseyin doğdu" dedi.