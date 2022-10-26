Deniz Zeyrek'ten Erdoğan'ın davetine yanıt: Şartını açıkladı

Sözcü gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek, AKP’nin cuma günü gerçekleşecek olan etkinliğine kendisi de dahil olmak üzere iktidarın uzun bir süredir ambargo uyguladığı gazetecilerin davet edilmesi hakkında yazdı.

Zeyrek, kendisinin davet edilmesine rağmen Sözcü’nün muhabir ve foto muhabirinin toplantıya katılamayacağını ifade ederek “Kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim” dedi.

Zeyrek, bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz, köpek insanı ısırdığında değil, insan köpeği ısırdığında haber olur. Bu olayda da asıl haber olması gereken, biz gazetecilerin oraya davet edilmesi değil, akreditasyon yasağı nedeniyle o toplantıyı izleyememesi olurdu. O nedenle söz konusu toplantıya davet edilmemizi bir haber olarak dahi görmüyorum. Asıl haber, hala bir grup gazetecinin yasaklı olduğu için o toplantıya gidemeyeceği ve aynı gün TELE 1'in RTÜK kararıyla karartılacağı gerçeğidir. Asıl haber, kadrolu bir SÖZCÜ yazarı olarak benim davet edildiğim toplantıda SÖZCÜ Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı'nın akreditasyon yasağına takılması, yani benim girebileceğim toplantıyı izlemeye SÖZCÜ muhabiriyle foto muhabirinin giremeyeceği durumudur. Asıl haber, yazarları yönetmenleri davet edilmesine karşın Fox TV'nin, Cumhuriyet'in hala kurumsal olarak yasaklı listede olmasıdır. Asıl haber, (bizi davet eden) vizyon toplantısını düzenleyenler ile (muhabirlere kurumsal yasak uygulayan) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın “kucaklayıcılık” konusundaki derin görüş ayrılığıdır.

Ben o toplantıyı bir siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın her gün birkaç benzerini yaptığı, gazeteciler için “rutin” kategorisinde bir program olarak görüyor, büyük anlam yüklemiyordum. Bu yüzden de bir Ankara gazetecisinin günlük bir gazetecilik faaliyeti olarak Arena'ya gidip toplantıyı izlemeyi planlıyordum. Arayan arkadaşlara da bu yüzden “Katılacağım” diyordum. Ancak dün akşam saatlerinde çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı. Böyle bir durum olursa, uygulamanın “Takiye”den, bizim de “konu mankeni”nden ne farkımız olacak? O nedenle son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim."