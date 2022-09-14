Deniz Zeyrek 'Beni mi kastettiniz?' diye sordu, Kılıçdaroğlu yanıtladı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline.” mesajını Kılıçdaroğlu'na sordu.

Zeyrek, "Kemal Kılıçdaroğlu kimi kastetti” diye soranlar olduğunu ve bazı haber sitelerinde kastedilenler arasında fotoğrafıyla birlikte kendi isminin de yer aldığını söyleyerek, şunları yazdı:

Yıllardır doğruları söylemek için mücadele eden, yazan/çizen, televizyonlarda kitabın ortasından konuşan, işini kaybeden, değişik bedeller ödeyen bir gazeteci olarak böyle bir iftiranın muhatabı olmayı dahi kendime hakaret sayarım.

O yüzden aynı minvaldeki haberlere tek tek yanıt vermek yerine, o haberlerden bazılarını alıp Kılıçdaroğlu'na gönderdim ve “Bu haberler doğru mu? Kastettikleriniz arasında ben de var mıyım, yanıtınızı köşemde yazacağım” diye doğrudan sordum.

Kendisinin cevabı net oldu: “Hayır.”

