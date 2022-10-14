Deniz Zeyrek Ankara Valisi'nin katıldığı etkinliği yazdı: 'Dilerim iktidar tarafından sorun edilmez'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği davetten izlenimlerini paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Ankara'daki diplomatik misyonun, kentin kanaat önderlerinin, akademi ve iş dünyası temsilcileri ile üst düzey bürokrasinin Yavaş tarafından bizzat davet edildiğini dile getiren gazeteci, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söylemeliyim: Başkanlık Konutu, şehrin tam ortasında kalmış saklı bir vaha gibiydi. Muhteşem bahçenin içinde tarihi bir bina yer alıyordu. İkinci dikkatimi çeken şey, davete olan ilginin büyüklüğüydü. AK Parti ve MHP'den kimseyi göremesem de muhalefet partilerinden çok sayıda milletvekiliyle ve bürokratla karşılaştım.

'Dilerim bu durum iktidar tarafından sorun edilmez'

Bu vesileyle Ankara Valisi Vasip Şahin'i kutlamak isterim. Valilerin muhalefet belediyelerine çok mesafeli durduğu bir dönemde Ankara'nın Başkent oluşunun kutlandığı bir törene katılması kayda değerdi. Dilerim, bu durum iktidar tarafından sorun edilmez.

'74 ülkenin diplomatı geldi'

Üçüncü dikkatimi çeken şey, yabancı misyonun davete olan ilgisiydi. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya Büyükelçilerini görünce başka hangi büyükelçiler katılmış diye davetlilere özellikle baktım. Tam 74 ülkenin diplomatı olduğunu öğrendim. Kalabalıktan hepsini görememiş olabilirim ama 18 Avrupa Birliği ülkesinin (Fransa, İspanya, Finlandiya, Hollanda, Macaristan, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya, Belçika, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Hırvatistan), diplomatları da resepsiyondaydı. İsrail'in yeni büyükelçisinin de davete katıldığını anımsatmamda yarar var."