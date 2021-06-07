Deniz salyası Ege Denizi'ne akmaya başladı

Marmara Denizi’nde oluşan, denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyasının (müsilaj), Ege Denizi'ne akmaya başladığı havadan görüntülendi.

ANKA'nın haberine göre Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, Ege'nin sahil kesimleri için henüz ciddi bir sıkıntının görünmediğini söyledi.

'Sularımızı iyi arıtabilirsek bu olayı engelleriz'

Sunlu şöyle konuştu:

"Bu müsilajın üç sebebi var. Su sıcaklığı, güneş ışınları, akıntı hareketleri gibi çevresel faktörler, bitkisel organizmaların varlığı ile evsel ve endüstriyel atıkların denizlere akıtılması. Bu üç faktör bir araya gelince aşırı alg çoğalması olayı ile karşılaşıyoruz. Bu sebeplerden sadece biri üzerinde insanlık etkili. O da denizlere arıtılmadan atık suların verilmesi. Sularımızı iyi arıtabilirsek bu olayı engelleriz. Türkiye denizleri birbiriyle bağlantılı ve etkileşim halinde. Sular birbirine karışıyor. Denizlerimizde sirkülasyon var. Bu olay Ege'ye gelebilir mi, gelme ihtimali var. Ancak yayılarak Ege'yi komple saracak demek doğru değil. Suları arıtabildiğimiz sürece Ege'nin sahil kesimlerinde şu an için ciddi bir sıkıntı görünmüyor."

Çevre Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı dün 21 maddelik bir eylem planı açıklamıştı.