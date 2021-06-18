Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer tutuklandı

HDP İzmir il binasına girerek Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer tutuklandı.

Haber Merkezi

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na saldıran ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer, tutuklandı.

HDP'nin İzmir İl Örgütü binası silahlı saldırgan Onur Gencer tarafından basılmıştı.

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