İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na saldıran ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer, tutuklandı.
HDP'nin İzmir İl Örgütü binası silahlı saldırgan Onur Gencer tarafından basılmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer tutuklandı
HDP İzmir il binasına girerek Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer tutuklandı.
Haber Merkezi
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na saldıran ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer, tutuklandı.
HDP'nin İzmir İl Örgütü binası silahlı saldırgan Onur Gencer tarafından basılmıştı.