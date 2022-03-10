Deniz Poyraz davasının taşınması talebi reddedildi

HDP İzmir il binasına 17 Haziran'da silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın İzmir’den Kayseri’ye taşınmak istenmesi talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gencer’in, avukatının yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı yanıt verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda, davanın naklinin istenmesini gerektiren sebeplerin bulunamadığı, gerekli tedbirlerin önceden alınması suretiyle İzmir’de görülmeye devam etmesine karar verildi.
Deniz Poyraz davasının bir sonraki duruşması 29 Nisan saat 09.00'da İzmir Bayraklı Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.