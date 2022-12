Deniz Poyraz davasının 7. duruşması öncesinde TBB ve barolardan adalet nöbeti

Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda baro, HDP İzmir il binasında katledilen Deniz Poyraz için Adalet Nöbeti tutarak, adalet istedi.

Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi'nde düzenlenen Adalet Nöbeti'ne Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun ile çok sayıda baro başkanı, avukatlar ve insan hakları savunucularının yanı sıra Deniz Poyaz'ın ailesi ile HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Pero Dündar, Murat Çepni ve Serpil Kemalbay katıldı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre nöbette, "Savunmaya dokunma" ve "Herkes için adalet" yazılı pankartlar açılırken, "Siyasi cinayetin aydınlatılması için adalet", "Deniz Poyraz için adalet" ve "Azmettiricilerin yargılanması için adalet" dövizleri taşındı. Sık sık "Deniz Poyraz ölümsüzdür" sloganı atıldı. Nöbette konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Deniz Poyraz için adalet arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, Adalet Nöbeti'ne katılan herkese teşekkür etti.

'Her yerde adaletsizlik var'

Ardından konuşan TBB Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı söz konusu olsaydı nöbet eylemlerine gerek kalmazdı. Hayatımızın her alanında, hukukun uzandığı her yerde adaletsizlik var" dedi. Deniz Poyraz davasına işaret eden Altun, müdahil vekillerin gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı taleplerin soruşturma ve kovuşturma aşamasında dikkate alınmadığını söyledi. Altun, “Deniz Poyraz için İzmir'deyiz. Selçuk Kozağaçlı için Ankara’daydık. Her il bir acıya tanıklık etti. Yaşam hakları ihlal edilen yurttaşların çığlıkları karşılık bulmuyor” dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, her adliyenin önünde bir adalet nöbetinin olduğunu söyleyerek, “Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Toplumun adalet beklentisini karşılamak için davaları takip etmeye devam edeceğiz. Adalet meselesi her şeyden önce hukukun meselesidir. Adalet düzeninin bozulduğu hukuki öngörülemezliğin çöktüğü zamanlarda düşeni kaldırma hukukçuların sorunu. Bu sorunun gereği olarak buradayız” diye belirtti.

Konya’daki Dedeoğulları davası ile Diyarbakır'daki Tahir Elçi davasına dikkat çeken Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz de, bu ve benzeri davalardaki soruşturma süreçlerinin akamete uğratıldığını, sağlıklı yargılamanın yürütülmediğini belirtti. Adaleti tesis etmek ve toplumsal barışı sağlamak için bu davalarda adaleti sağlamak zorunda olduklarını belirten Dilsiz, “Toplum olarak nefes almak istiyorsak bu karanlık odakların cenderesine karşı mücadele etmemiz ve adli bir düzen oluşması için gereğini yapmalıyız. Dedeoğulları, Tahir Elçi, Şenyaşar sonrasında Roboski anmasında ve Şebnem Korur Fincancı için adalet arayacağız ve vazgeçmeyeceğiz” dedi.



Wan, Muş, Mardin, Ağrı, Siirt, Urfa, Ankara, Bursa, Aydın baro başkanları ve başkan yardımcıları da sırasıyla söz alarak, Deniz Poyraz davası başta olmak üzere tüm katliam davalarında adalet arayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Deniz Poyraz davasında 7. duruşma yarın görülecek

Deniz Poyraz dava avukatları adına konuşan ÖHD'li Avukat Özcan Sarıoğlu da, 14 Ekim günü görülen duruşmada yapılan hukuksuzluğu hatırlatarak, "Tüm bu yaşananları alt alta koyduğumuzda diğer toplumsal davalarda olduğu gibi yargının bu davada da cezasızlık politikasını hayata geçirme konusunda büyük bir çabanın içerisinde olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

Deniz Poyraz davasında gerçek adalet istediklerini dile getiren Sarıoğlu, "Davanın avukatlardan ve kamuoyundan kaçırılmamasında ve uygun adil ve demokratik yargılama yapılmasında ısrar ediyoruz. Görünen adalet değil, gerçek adalet istiyoruz" diye konuştu.

Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 7'nci duruşması yarın saat 10.00'da İzmir Aliağa Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görülecek.