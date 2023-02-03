Deniz Poyraz davasında gerekçeli karar açıklandı

HDP İzmir İl Örgütü binasına yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. 27 Aralık 2022'de İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada Gencer'e “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” ve “ateşli Silahlar Kanununa muhalefet” suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gencer'in pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, Gencer'in suç işleme eğilimi ve kişiliğine nazaran ilerde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaatin oluşmadığı aktarıldı. Gencer'in saldırı öncesi yaptığı hazırlık ve aldığı karar dahilinde önceden tanımadığı Deniz Poyraz'ı tasarlayarak öldürdüğü kaydedilen kararda, Gencer'i diğer suçları işlemeye yönelen kararlı kişiliğinin olduğu vurgusu yapıldı.

Gencer'in HDP'nin kullanımında olan daireye tasarladığı öldürme fiilini gerçekleştirmek amacıyla silahla girdiği, girilen yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiye ait olduğuna dikkat çekilen kararda, suçta kullandığı tabanca ve fiziki müdahaleyle zarar verdiği eşyaların niteliği bir kısmını binadan aşağıya atarak bina dışında bulunan başka şahısların zarar görme tehlikesine neden olduğu belirtildi.

Yargılama sürecinde Gencer'de olumsuz tutum ve davranışlar gözlemlendiği belirtilen kararda, dayalı suçların işleniş biçimi, suç işlemeye yönelen amaç ve kastının yoğunluk olarak fazlalığı ve kişiliği dikkate alındığında sübuta eren müsnet suçlar yönünden sanığın, tasarlayarak öldürme suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ve diğer suçları açısından üst hadden cezalandırıldığı aktarıldı.

İndirim maddelerinin de uygulanmadığı kararda yer alırken, mahkeme heyeti, Gencer hakkında “tasarlayarak öldürme”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçları yönünden belirlenen sonuç cezalarının miktarı, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu açısından ise pişmanlığa yönelmeyen tutum ve davranışlarından kaynaklı suç işleme eğilimi ve kişiliğine nazaran ilerde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaatin oluşmadığı kaydedildi.