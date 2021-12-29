Deniz Poyraz davası başladı

HDP İzmir İl Örgütü binasına saldırıda katledilen Deniz Poyraz'a ilişkin davanın ilk duruşması bugün İzmir 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce avukat olması nedeniyle duruşmanın büyük salonda yapılması talebinde bulunuldu.

Duruşma saatler sonra başlarken davayı takip eden Yurtsever Hukukçular, sosyal medya hesabından çok sayıda avukat ve sivil toplum örgütü temsilcisinin salon kapasitesi sebep gösterilerek duruşmaya alınmadığını duyurdu.