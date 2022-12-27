Deniz Poyraz davası: Avukatlar içeri alınmıyor

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın 7’nci duruşması bugün Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülüyor.
Duruşma öncesi yerleşke önünde basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olayın gerçekleştiği andan itibaren gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik sistematik bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi. Sancar, "Deniz Poyraz dosyasının tek sanıkla kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Açıklamaya Deniz Poyraz'ın ailesinin yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Serpil Kemalbay, Pero Dündar, Murat Çepni, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Genel Sekreteri Coşkun Üsterci, İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Yurtsever Hukukçular'dan avukatlar ve çok sayıda baro başkanı katıldı.
Öte yandan avukatların içeri alınmadığı ve avukatların oturma eylemine başladığı öğrenildi. Sanığın avukatınınsa içeride olduğu bilgisi alındı.