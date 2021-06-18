Deniz Poyraz binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlanıyor

HDP İzmir İl Örgütü'ne dün düzenlenen saldırıda katledilen Deniz Poyraz Kadifekale'de binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlanıyor.

Konak'ta bulunan Tepecik Mahallesi’ndeki Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gelen ailesi, yakınları ve partililer Poyraz'ın cenazesini alarak sloganlarla aile evinin bulunduğu Bağkuyu Mahallesi'ne getirdi. Burada buluşan kitle Kadifekale Camii'ne doğru yürüyüşe geçti. Kitlenin camiye ulaşmasının ardından Poyraz'ın cenazesi de camiye getirildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP'liler de tören için Kadifekale Camisi'ne geldi.

MA'nın aktardığına göre binlerce kişinin "Deniz Poyraz ölümsüzdür", "Denizler ölmez" ve "HDP halktır, halk burada" sloganlarıyla bekleyişi sürüyor.



Poyraz, burada düzenlenecek törenin ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedilecek.