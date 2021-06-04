Deniz Naki'ye 'organize suç çetesi' ve 'uyuşturucu' suçlaması: Hakim karşısına çıkacak

Eski futbolcu Deniz Naki ile birlikte üç sanık, Almanya’nın Aachen kentinde görülecek davada hakim karşısına çıkacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, sanıklara Almanya'da kazanç sağlamak amaçlı bir organize suç çetesi için faaliyet yürütmek, şantaj, uyuşturucu ticareti, adam yaralama gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamede 31 yaşındaki Naki ile sanıklardan Hüseyin Ö. 2017'de Bahoz adı verilen bir çetenin yerel birimini kurmakla suçlanıyor. Ayrıca soygun amaçlı ağır şantaj, soygun amaçlı ağır şantaja teşebbüs, ağır yaralama, az olmayan miktarlarda uyuşturucu ticareti, yalan ifade vermeye azmettirme, yargılamayı engellemeye çalışma, ruhsatsız silah bulundurma ve kundaklama suçlamaları da yöneltiliyor.