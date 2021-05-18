Deniz Naki davasında karar açıklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında oynanan Bursaspor müsabakası sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Amedspor’un eski oyuncusu Deniz Naki’ye verilen 12 maçlık ceza ve kulübüne verilen 19 bin 500 TL para cezası davasını karara bağlayarak, Türkiye'yi 8 bin 58 euro tazminata mahkum etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü (Amedspor) eski oyuncusu Deniz Naki’ye ve kulübe kesilen cezalara ilişkin AİHM, Naki'nin "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı" ile "adil yargılama hakkının ihlal edildiği" kararına vardı.

Ne olmuştu?

Türkiye 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amedspor, 31 Ocak 2016 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrılmış ve çeyrek finale yükselmeye hak kazanmıştı.

Oynanan müsabakanın ardından Amedspor oyuncularından Deniz Naki, sosyal medya hesabından "Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık! Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik! Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her bijî Azadî" mesajını paylaşmıştı.

TFF Tahkim Kurulu, bu paylaşımını "ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı” bularak Deniz Naki’ye 12 resmi müsabakadan men cezası verirken, kulübü Amedspor’a ise 19 bin 500 lira para cezası kesti.