Deniz Gezmiş'in fotoğrafını çekmiş, Mahir'e kazağını vermişti: Ergin Konuksever hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti.

Konuksever, Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çeken kişi olarak biliniyor. Aynı zamanda Konuksever, bir röportajında o parkayı kendisinin verdiğini de anlatmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre, Deniz Gezmiş'in yakın dostu da olan Konuksever, fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyordu: "O zamanlar NATO’da görev yapan çok subay arkadaşım vardı. Parka getirirlerdi bana. Bende birkaç tane olurdu, biri de Deniz’in payına düştü! 17 Mart 1971’de Deniz’i aylar sonra görmüştüm. Birkaç cümle konuşmak istedim ama onu hızla götürdüler. Sadece deklanşöre basabilmiştim. Çektiğim fotoğraf ile aslında Deniz’e veda etmişim. Parkasının içinde dimdik duruyordu. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda boğazım düğüm düğüm oluyor."

Konuksever, öte yandan Mahir Çayan'a da mavi kazağını veren kişi. Aynı röportajda Konuksever, konuya dair şunları söylüyor: "Cezaevinde ziyaret ettiğim Mahir Çayan’a verdiğim mavi renkli kazağın öyküsü daha trajiktir. Üşüdüğü için verdim. Kızıldere’de öldürüldüğünde üzerinde o kazak vardı, delik deşik olmuştu."