Deniz Baykal'la ilgili bir parti harekete geçti: Vekilliği düşürülsün, maaşını faizli olarak geri ödesin

Halkın Kurtuluş Partisi HKP) Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu.

HKP, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021'de TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

'Görevini kötüye kullanıyor'

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM'nin tüm üyeleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı'na başvurdu.