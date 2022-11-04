Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı

Gazeteci Şaban Sevinç, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında Deniz Baykal'ın CHP'den istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalara ilişkin konuştu.

Aslı Baykal’ın istifasından Deniz Baykal’ın haberinin olmadığı ve istifa ettikten bir gün sonra öğrendiğini ve bu kararı onaylamadığını aktaran Sevinç, Deniz Baykal'ın evinde bir toplantı düzenlendiğini aktardı.

Toplantıda Baykal'ın "Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğim" dediğini belirten Sevinç, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Aslı Baykal ve Olcay Baykal gibi isimlerin de toplantıya katıldığını ifade etti.

Baykal'ın söz konusu toplantıda istifa etmek isteyen isimlere yönelik "istifa etmeyin, CHP'de kalın" dediği belirtildi.