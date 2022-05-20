Dengin Ceyhan'dan yeni albüm: 'Dengin Plays Chopin Ballades'

F. Chopin’in 1831-1842 yılları arası yazmış olduğu 4 solo piyano parçasını içeren Ballade’lar piyano repertuarının en zor eserleri arasında yerini alıyor.

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adını sıkça duyuran piyanist Dengin Ceyhan, "Dengin Plays Chopin Ballades" adlı albümüyle, dünya çapında en seçkin piyanistlerin yorumladığı bu eserlere kendi imzasını atmış oldu.

Prodüktörlüğünü Dengin Ceyhan ve Babajim İstanbul’un üstlendiği bu çalışmanın kayıtlarını Burak Serter alırken mix mastering'i Cihan Barış gerçekleştirdi.