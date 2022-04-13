Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan tartışılan 'Cumhurbaşkanı' açıklamasıyla ilgili düzeltme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesi yer alması dikkat çekmişti. Bu sözleriyle ilgili yeni açıklamada bulunan Uysal, "Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" dedi.

Gültekin Uysal “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesine yer vermişti.

Gültekin Uysal, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak, söz konusu sözlerinin maksadının dışında yorumlandığını söyledi.