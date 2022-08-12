Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

6'lı masa liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğini düşünüyoruz. ‘Ötekisi olmayan’ bir siyasi geleneğiz! Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor. Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil! İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın “altılı masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz.

Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı! Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur. Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz!

Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez!”