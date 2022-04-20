Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Akşener'e ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"i savunan 6 siyasi partinin bileşenlerinden olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün İYİP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Görüşmeye iki partinin kurmay ekibi de katıldı.

6 siyasi partinin genel başkanlarının DP Genel Merkezi'nde 24 Nisan’da bir araya gelmesi öncesinde Uysal diğer partilerin lideriyle görüşmelerine devam ediyor. Uysal, hafta başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, dün ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.