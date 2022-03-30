Demirtaş’tan 'Selçuk Mızraklı' paylaşımı

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 21 Ekim 2019'da gözaltına alınarak tutuklandı.
Mızraklı, geçtiğimiz günlerde Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden, 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da tutulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildi.
Demirtaş'ın sosyal medya hesabından ikilinin fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşımda Demirtaş'ın, “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere...” mesajı yer aldı.
Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili @SelcukMizrakli Hocam ile yürüyoruz.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 30, 2022
Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız.
Görüşmek üzere... pic.twitter.com/BpDUHjFeEu