Demirtaş'tan kendisi için 'katil' diyen Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli ilçesinde dün gece polisevine yapılan saldırıyla ilgili Demirtaş’ın “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” sözlerini sosyal medyada alıntılayarak Demirtaş'a 'katil' demişti.

Soylu'nun “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden Mersin’deki ‘silahlı saldırıyı’(!) kınamış… O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…” sözlerine yine Twitter'dan yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur."