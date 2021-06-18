Demirtaş'tan HDP'ye silahlı saldırı açıklaması: Failleri tanıyoruz

Selahattin Demirtaş, partisinin İzmir İl Binası'na yapılan ve Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Eski HDP tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir İl Binası'na yapılan saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz ile ilgili açıklama yaptı.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

'Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz'

"Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük.

Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir.

Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun." 

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