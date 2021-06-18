Eski HDP tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir İl Binası'na yapılan saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz ile ilgili açıklama yaptı.
Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:
'Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz'
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Demirtaş'tan HDP'ye silahlı saldırı açıklaması: Failleri tanıyoruz
Selahattin Demirtaş, partisinin İzmir İl Binası'na yapılan ve Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Eski HDP tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir İl Binası'na yapılan saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz ile ilgili açıklama yaptı.
Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:
'Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz'