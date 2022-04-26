Demirtaş'tan Gezi Davası mesajı

Demirtaş Gezi Davası kararına ilişkin, 'Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden' mesajını paylaştı.

Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, Gezi Davası'nda alınan karara ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" ifadesi yer aldı.

Haber

SÖYLEŞİ | Kemal Okuyan: İktidar Gezi’deki 'halk iradesi'ne düşman