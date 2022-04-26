Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, Gezi Davası'nda alınan karara ilişkin mesajı paylaşıldı.
Mesajda, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" ifadesi yer aldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu - Etkin Kolbaşı
Demirtaş'tan Gezi Davası mesajı
Demirtaş Gezi Davası kararına ilişkin, 'Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden' mesajını paylaştı.
Haber Merkezi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden, Gezi Davası'nda alınan karara ilişkin mesajı paylaşıldı.
Mesajda, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" ifadesi yer aldı.