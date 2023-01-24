Demirtaş'tan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: YSK'ya itiraz dilekçesi sunacağım

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağını" belirterek, adaylığının yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Demirtaş, Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi sunacağını açıkladı.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrı meşrudur. Yüksek Seçim Kurulunun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla. Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam."