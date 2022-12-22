Demirtaş'tan asgari ücret yorumu: Kölelik de böyleydi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 bin 506 lira olarak açıkladığı asgari ücrete tepki gösteren siyasetçiler arasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yer aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş şu mesajı paylaştı:

"Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte. Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım. Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla."