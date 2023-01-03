Demirtaş'ın AYM twitleri: 'Ankara'daki esrarengiz akşam yemeği' iddiası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderdiği paylaşımlarla Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) baskı altında bulunduğunu belirtmiş, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı görev süresi dolmadan açıklama yapmaya çağırmıştı.

Demirtaş paylaşımında “Sayın Zühtü Arslan’ı, görev süresi dolmadan açıklama yapmaya davet ediyorum. Anayasa’nın 138’inci maddesine aykırı şekilde, iktidar tarafından bugüne kadar size hiç telkinde bulunuldu mu, baskı yapıldı mı?” diye sormuştu.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Demirtaş’ın ima ettiği bu baskıya dair Ankara’da bir akşam yemeğinde buluşan isimlere işaret ediliyor.

Sancar yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçen hafta Ankara'da bir restoranda bir AYM üyesi, bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi ve eski bir HDP'li siyasetçinin buluştuğunu, görüşmenin içeriğinin "HDP sonrası" olduğu iddiasını yazdı.

Sancar yazısında şunları kaydetti:

"Demirtaş, tutukluluk incelemeleri, HDP’ye kapatma davası ve Hazine yardımına tedbir konulması gibi konularda AYM’nin baskı altında olup olmadığını da sordu.

Diken’in güvenilir yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre geçen ay Ankara’da HDP’yi doğrudan ilgilendirebilecek bir buluşma vardı. Bir restorandaki masada bir AYM üyesi, bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi ve eski bir HDP’li siyasetçi yer aldı. Görüşmenin içeriğinin ‘HDP sonrası’ olduğunu belirten kaynaklar, akşam yemeğinin gizlilik içinde yapılmak istendiğini, ancak bunda başarılı olunamadığını belirtti. Masada HDP’nin kapatma davasının konuşulduğunun da altı çizildi.

Bu görüşme iktidarın, muhafazakâr Kürt seçmenin oy verme davranışlarını etkilemeye yönelik yeni bir hazırlığı olabileceği gözden kaçmamalı.

Masadaki isimlerden ikisi sorularımıza yanıt vermezken, üçüncü isim yorum yapmayacağını belirtti.

Demirtaş Kobani davasında da İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir dizi görüşmeler yapıldığını ve bunların tıkandığını öne sürmüştü.

Diken’in 29 Kasım 2022 tarihli haberinde, Öcalan’ın cezaevi yönetimine avukatlarıyla düzenli görüş sağlanmadığı sürece kimseyle konuşmayacağını söylediği aktarılmıştı.

Diken’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğrularken, Öcalan’ın bunda ısrarcı olduğunu belirtmişti. Öcalan’ın avukatı İbrahim Bilmez de sağlıklı bilgi alamadıklarını, ama Öcalan’ın böyle bir tavır takınmış olabileceğini belirtmişti."