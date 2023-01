Demirtaş uyardı: Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar; odağı asla kaybetmeyin

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı uyarılarda bulunarak, "Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin" dedi.

1 Ocak 2023’ten itibaren sosyal medya üzerinden seçim kampanyası startı veren ve paylaşımlarını artıran Demirtaş, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürüyor. “Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar” diyen Demirtaş, “Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin” diye uyardı. Demirtaş, “Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız” çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, isim vermeden Demirtaş’a yönelik, “hükümlülerin sosyal medya kullanımına ilişkin çalışma yapılması gerektiğini” söylemişti. Demirtaş ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Oynadığın bütün kirli oyunların, kurduğun bütün tuzakların farkındayız Erdoğan. Ama bir dönem daha halkımıza işkence etmene izin vermeyeceğiz. Nasıl mı? Çünkü halk seni çizmiş, bütün mesele bu" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş, Erdoğan'ın, "I speech kürsü" sözüne gönderme yaparak, "To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem" diye yazmıştı.

Demirtaş’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımı şöyle:

“Merhaba arkadaşlar, kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar. Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin. Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız.”