Demirtaş: Siyasi davaların hepsi halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) bekletilen başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "İstinaf mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1.216 gündür, Kobani Kumpas Davası haksız tutuklama başvurum ise tam 1.140 gündür Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor" dedi.

Yargıda güvenilir bir makamın kalmadığını ifade eden Demirtaş, "Bugün yaşanan tüm krizlerin en büyük suçu ve vebali, iktidarla birlikte yargı kurumundadır. Siyasi davaların hepsi, halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur. Bu suçlara bulaşan herkes, yine yargı önünde bir gün hesap verecektir. Bu doğrultuda, siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz" diye tepki gösterdi.