Demirtaş: Seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar… Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için ‘Allah'ın lütfu’ değildir. Halk buna izin vermez” dedi.

Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için ‘Allah'ın lütfu’ değildir'

“Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar.

Seçimler, Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur.

Anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse Yüksek Seçim Kuruluna bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için ‘Allah'ın lütfu’ değildir. Halk buna izin vermez, nokta.”