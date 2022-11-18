Demirtaş Savunma Grubu: Silivri'de asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk

Silivri Ülkü Ocakları, geçtiğimiz günlerde birçok yere Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Selahattin Demirtaş, vatan haini bir teröristtir" yazılı pankart asmıştı.

Demirtaş Savunma Grubu, konuyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Hakaretlerin ve karalama çalışmalarının Demirtaş'a oy vermiş yurttaşlara da yapıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Demirtaş’a ve ona oy veren milyonlarda yurttaşımıza yönelik saldırı örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Silivri ilçesinde, Sayın Demirtaş’a hakaret içeren ve onu hedef gösteren pankartlardır. Bir siyasi partiyle bağı olduğu bilinen bir gençlik örgütlenmesinin söz konusu pankartlarıyla ilgili olarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müvekkilimize yönelik her türlü hakaret ve karalama girişimine hukuk yoluyla yanıt vereceğimizin bilinmesini isteriz. Belki içinde bulunduğumuz ortamda hakaret sahipleri yargının etkisiz kalacağını düşünebilirler ama öyle bile olsa adil bir yargının işleyeceği günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı’nın Sayın Demirtaş’a yönelik hakaret ve tehdit içeren tweetlerini retweet eden ve alıntılayarak ya da yorum yazarak hakaret eden çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."