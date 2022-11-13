Demirtaş: Masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmis olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz.

İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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