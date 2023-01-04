Demirtaş: İşin şakası kalmadı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını eleştirdi.

Demirtaş, “Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır” dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:

"Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız. Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani.

İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü. Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir."